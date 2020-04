Corona-Virus: Sachstand am Samstag : Ein Todesfall, 236 Infizierte, 512 Genesene

Kreis Mettmann Die aktuellen Zahlen von Samstag zeigen einen hohen Stand an Menschen, die inzwischen wieder von der Krankheit genesen sind.

Auch am Samstag beginnt die tägliche Lagemeldung des Kreisgesundheitsamtes mit einem Todesfall. Verstorben ist eine 84-jährige Langenfelderin. Sie litt an Vorerkrankungen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 236 Infizierte, davon in Erkrath 9, in Haan 8, in Heiligenhaus 12, in Hilden 25, in Langenfeld 20, in Mettmann 28, in Monheim 15, in Ratingen 36, in Velbert 55 und in Wülfrath 28.