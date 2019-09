Hilden : Claus Pommer will auf Rathaus-Chefsessel

Claus Pommer will bei der Bürgermeisterwahl 2020 in Hilden gegen Birgit Alkenings antreten. Wahltag ist der 13. September. Foto: Michael Mengel

Der Hildener tritt bei der Kommunalwahl 2020 als überparteilicher Kandidat gegen Amtsinhaberin Birgit Alkenings an.

Nach RP-Informationen handelt sich dabei um den Hildener Claus Pommer, der vor zwei Wochen seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Er arbeitet im NRW-Finanzministerium und bekleidet den Rang eines Ministerialrats. Pommer ist in Hilden geboren, besuchte das Helmholtz-Gymnasium, studierte Jura in Münster und promovierte zum Thema Finanzverfassungsrecht. Er ist verheiratet und hat drei Söhne, von denen einer ebenfalls bereits studiert. In der Kommunalpolitik ist der Herausforderer bislang kaum in Erscheinung getreten.