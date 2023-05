Bildung in Hilden Ukrainer in neuer Heimat angekommen

Bilder sind die stummen Zeugen der Veränderung. Kurz nach ihrer Flucht aus der Ukraine malten viele Kinder traumatisiert vom Kriegsgeschehen in ihrer Heimat mit Pinsel oder Stift düstere Motive aufs Papier. Ein Jahr später ist das Gemalte freundlicher geworden, stellt Loreta Mickuniene beim Blick auf die Bögen fest. Auch seien die Kinder stressresistenter geworden. Ein Feueralarm schrecke sie nicht mehr so auf, wie noch vor wenigen Monaten. Die Litauerin hilft an der Gemeinschaftsgrundschule am Kalstert in Hilden dabei, dass die Integration junger Ukrainer in Deutschland gelingt. Malen gehört zu den Aktivitäten, die ihren Teil dazu beitragen sollen.