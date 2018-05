Hilden: Ein Herz für Verbotsschilder

Hilden Der zweite Teil des Gastbeitrags von Medienprofessor Frank Überall untersucht auch öffentliche Gebäude in Hilden.

Wenige Meter entfernt bitten die Stadtwerke mit einem kleinen Hinweis darum, ihre Stromkästen nicht zu besprühen oder zu bekleben. An manchen Stellen wirkt das Verbot, an anderen sichtbar nicht. Auffällig und groß ist dann wieder das Schild "Bitte Tauben nicht füttern", das mit einer langen Erklärung versehen ist. "Füttern macht Tauben träge und krank", heißt es dort beispielsweise. Natürlich werden Verbote vor allem dann befolgt, wenn man sie nachvollziehen kann. Zu viel Text auf den Schildern kann aber davon abhalten, die Untersagung überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.

Auch öffentliche Einrichtungen, deren Benutzung selbstverständlich sein dürfte, sind in Hilden vergleichsweise häufig mit Verbotsschildern versehen. "Die Einwurfzeiten sind streng einzuhalten", heißt es an einem Altglascontainer. Auf dem Spielplatz sind Helme genauso untersagt wie die Benutzung nach Einbruch der Dunkelheit oder nach 20 Uhr. Im dortigen "Bücherschrank" darf man nur Kinder- und Jugendbücher verschenken, explizit sind "normale" Bücher dort verboten. Vom Gesamteindruck her scheinen offizielle Stellen in Hilden überdurchschnittlich auf Ordnung bedacht und zumindest von der Ausschilderung und Sprache her recht streng zu sein. In anderen Städten gibt es definitiv weniger Untersagungs-Schilder, Hilden gerät zum restriktiven Ort.