Hilden Historisch Ein ganzes Haus zieht von Hilden nach Lindlar

Hilden/Lindlar · Haus Hilden 2 soll schon bald eröffnet werden. Das Kleinstwohnhaus stand früher an der Hochdahler Straße in Hilden und wurde in den vergangenen Jahren im Freilichtmuseum Lindlar wieder aufgebaut. Direkt neben Haus Hilden 1.

26.05.2024 , 12:12 Uhr

Das ist Haus Hilden 2 im Freilichtmuseum Lindlar 13 Bilder Foto: Tobias Dupke