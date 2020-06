Hilden : Corona-Massentest: Ein Infizierter bei Vion

Hilden Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat das Gesundheitsamt die Mitarbeiter des Zerlegebetriebs am Westring untersucht. Dabei wurde einmal das Coronavirus nachgewiesen.

Der Corona-Massentest der Mitarbeiter des Fleischzerlegebetriebs Vion am Westring hat einen positiven Fall ergeben. Getestet worden waren 216 von rund 250 Mitarbeitern. Der Rest befindet sich im Urlaub oder ist krank und soll in den kommenden Tagen getestet werden, teilte der Kreis mit.

Am Montag hatte der Kreis auf Anweisung des NRW-Gesundheitsministerium den Massentest in dem Zerlegebetrieb am Westring begonnen. Dafür wurden Zelte auf dem Gelände aufgestellt und die Mitarbeiter bei laufendem Betrieb getestet.

Vor eineinhalb Monaten sorgte der Corona-Ausbruch in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Coesfeld mit rund 200 Infizierten dafür, dass die Landesregierung die Mitarbeiter in allen Schlacht- und Zerlegebetriebe in NRW auf das Coronavirus testen ließ, auch Vion. Damals war ebenfalls ein Mitarbeiter infiziert. Die aktuellen Überprüfungen wurden nach dem Massen-Ausbruch bei Tönnies im Kreis Gütersloh angeordnet.