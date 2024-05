Hildener Ehrenamtsbörse So bunt und vielfältig ist das Ehrenamt in Hilden

Rund 60 Vereine, Institutionen und Organisationen haben sich am Samstag in der Hildener Innenstadt präsentiert. Sie nutzten die Ehrenamtsbörse, um für sich und ihre Arbeit zu werben. Wir zeigen in unserer Bilderstrecke alle Stände. Spazieren Sie mit uns durch die Mittelstraße.

Auch die Feuerwehr war vor Ort, um Ehrenamtliche zu gewinnen.