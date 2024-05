60 Vereine und Institutionen stellen sich vor So bunt ist das Ehrenamt in Hilden

Das Deutsche Rote Kreuz würde sich über ihre Unterstützung freuen. Aber auch über jede andere oder jeden anderen, der oder die sich beim DRK engagieren möchte „Wir sind hier, um Ehrenamtler für uns zu gewinnen“, sagt Bereitschaftsleiter Leon Niederlehner. Am Ende der Mittelstraße, im Schatten der St-Jacobus-Kirche, haben er und seine Mitstreiter den Stand aufgebaut. Die Besucher der Börse können dort ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes begutachten, in einem Zelt die Arbeit des Roten Kreuzes erleben und natürlich mit den acht DRK-Vertretern ins Gespräch kommen. Ein alter VW Campingbus des DRK steht ebenfalls bereit. „Darüber kommen wir mit vielen Menschen ins Gespräch“, sagt Niederlehner. Dem Hildener Ortsverband des DRK gehören rund 25 Mitglieder an, berichtet der Bereitschaftsleiter weiter. Zweieinhalb Stunden investieren sie jeden Donnerstagabend in das Ehrenamt, dann steht das Treffen des Ortsverbandes an, erklärt er: „Dazu kommen dann noch zusätzliche Dienste.“ Beispielsweise im Bereich Katastrophenschutz, der Verpflegung von Einsatzkräften, aber auch bei der Fußball-EM. „Durchschnittlich drei bis vier Stunden pro Woche kommen so zusammen“, schätzt Niederlehner. Ab 16 Jahre können sich Menschen beim DRK engagieren. Jüngere können Teil des Jugendrotkreuz‘ werden.