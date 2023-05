Engagement in Hilden Große Resonanz bei der Ehrenamtsbörse

Auf die große Neugier von Kindern stieß das emsige Bienenvolk hinter Glas, das der Bienenzüchter-Verein Hilden und Umgebung an seinem Stand präsentierte. Offenbar profitieren vom gestiegenen Umweltbewusstsein nicht nur Nabu und Co., sondern auch die Hobby-Imkerei. So kann sich der Bienenzüchter-Verein aktuell über eine gestiegene Zahl an Mitgliedern freuen. Dabei wollen sich offenbar viele Frauen nicht mehr mit der Aussaat bienenfreundlicher Pflanzen in Blumenkästen oder Beeten begnügen. „Zu uns kamen im vergangenen Jahr viele jüngere Leute, und überraschender Weise mehr Frauen als Männer, die sich gezielt durch die Imkerei für den Naturschutz engagieren wollten“, sagte Johannes Caspary, Vorsitzender des Bienenzüchter-Vereins.