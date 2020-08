Ehemaliger Hildener Politiker : Udo Weinrich will Bürgermeister in Kleve werden

Udo Weinrich will Bürgermeister in Kleve werden

Udo Weinrich ist in Kleve Bürgermeister-Kandidat der offenen Klevern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Hilden 28 Jahre war Udo Weinrich in Hilden politisch aktiv. Zunächst bei den Grünen, später als Mitbegründer bei der Bürgeraktion. Nun möchte er am Niederrhein Bürgermeister werden.

Udo Weinrich ist vielen in Hilden noch ein Begriff. Mehr als 28 Jahre hat er hier Politik gemacht. Jetzt kandidiert der 62-Jährige für das Amt des Bürgermeisters in Kleve. Er ist der Spitzenkandidat der Wählergemeinschaft Offene Klever, deren Vorsitzender er auch ist.

In Kleve bewerben sich sechs Kandidaten um das Bürgermeister-Amt. Bürgermeisterin Sonja Northing (parteilos) tritt erneut an. Nachdem die Sozialdemokraten in nichtöffentlicher Sitzung ihre Unterstützung für die Amtsinhabern erklärt hatten, verließ fast die Hälfte der Mitglieder die SPD-Fraktion. Sie gründeten die Wählerinitiative „Für Kleve“ und nominierten Michael Kumbrink (parteilos) als Bürgermeisterkandidaten. Kumbrink saß ursprünglich für die SPD im Stadtrat. Weitere Bewerber sind Wolfgang Gebing (CDU), Rolf Janßen (Grüne) und Daniel Rütter (FDP).