Hilden : Helmholtz-Ehemalige treffen sich wieder

Hilden Sie haben vor 25, 30, 40 oder 50 Jahren ihr Abitur gemacht. Jetzt haben sich die Schüler von damals im Helmholtz-Gymnasium von heute getroffen. Viele von ihnen haben sogar ihre Klausuren zurückerhalten.

Rund einhundert ehemalige Schüler stehen mit Sektgläsern in der Hand im Eingangsbereich des Helmholtz-Gymnasiums und schwelgen in Erinnerungen: „Ich weiß noch, dass wir Jungs vor 40 Jahren unsere Biolehrerin total verärgert haben, indem wir in das Gefäß ihrer mitgebrachten Wassertiere, das waren Süßwasserpolypen, eine Kopfschmerztablette reingeworfen haben. Ein Elternteil musste daraufhin sogar neue Wassertiere an der Uni Dortmund besorgen“, sagt Martin Bilo, der im Jahr 1979 sein Abitur gemacht hat, lachend.

Lothar von Gehlen aus dem Abitur-Jahrgang 1969 ist aus Vlotho an der Weser zu dem Treffen angereist. Er ist gekommen, um sich mit seinen ehemaligen Klassenkameraden auszutauschen, und hat eine Führung durch das alte Helmholtzgebäude mitgemacht: „Ich bin beeindruckt, wie gut das alte Gebäude noch erhalten ist. Trotz Erneuerungen hat das Gebäude seinen Charakter im Kern behalten, und das ist schön.“ Barbara Koch aus Aachen hat ebenfalls im Jahr 1969 ihr Abitur gemacht und ihren Bildungsaufsatz zurückbekommen: „Ich werde den gleich mal in Ruhe lesen. Teilweise stimmt es aber, was ich mit 18 Jahren geschrieben habe, denn ich wollte Lehrerin werden, und das bin ich auch geworden“, sagt Barbara Koch. An ihre Schulzeit hat sie eine positive Erinnerung: „Ich bin sehr dankbar für die Zeit und die wunderbaren Bildungsinhalte. Es ist ein schönes Gefühl, wenn ich an die Zeit zurückdenke.“