Hilden : Ehemalige Helmholtz-Abiturienten treffen sich

150 Ehemalige und die Lehrer von damals treffen sich am Samstag, 28. September, im Helmholtz-Gymnasium. Die Schüler der Abitur-Jahrgänge 1969, 1979, 1989 und 1994 treffen sich um 14 Uhr zum Sektempfang in der Aula. Nach der offiziellen Begrüßung um 14.30 Uhr bietet die Schule Führungen durch das Gebäude an, in denen die baulichen Veränderungen und Modernisierungen der vergangenen Jahre erläutert werden.