Bildung in Hilden Erwachsenenbildung verteilt neues Programm

Zu den Höhepunkten im Programm zählen das Figurentheater-Projekt „Marktgeschichten“, in dem uns Figuren aus ihrem Leben erzählen und uns ihr Herz schenken. Mit einem Vortrag unter dem Titel „Was kann uns (er)nähren?“ gibt es eine Annäherung an ein Thema, das inzwischen uns alle angehen dürfte. Es geht dabei um diese Fragen: Was ist eigentlich gute Nahrung? Und wie können wir uns auch in Zukunft mit ihr versorgen? In sich hineinspüren, ankommen und verweilen, eben ganz bei sich selbst zu sein, das ist beim Kontemplationstag unter dem Titel „Meditation und Hingabe“ möglich, während man bei einer Chorprobe auf eine ganz besondere musikalische Reise gehen kann.