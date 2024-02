Earth Hour am 23. März Hilden schaltet für eine Stunde das Licht aus

Auch in diesem Jahr folgt Hilden wieder einem Aufruf des WWF (World Wide Fund For Nature) und beteiligt sich an der Earth Hour. Mit der Aktion wird mehr Einsatz für den Klimaschutz gefordert. Die Beteiligten schalten dafür am Samstag, 23. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus, um so ein Zeichen zu setzen. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. In Hilden werden zur „Earth Hour“ die Beleuchtung am Bürgerhaus sowie an der Reformationskirche ausgeschaltet. Auch Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Organisationen sind aufgerufen, mitzumachen. „Der Stadtrat hat bereits 2020 den Klimanotstand ausgerufen“, sagt Bürgermeister Claus Pommer. Er ist überzeugt: „Nach einem Jahr, in dem sich nicht nur das meteorologische Klima, sondern auch das politische Klima in Deutschland verändert hat, ist die Earth Hour wichtiger denn je.“