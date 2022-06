Mobilität in Hilden : E-Scooter verwaisen nach Rückzug von Anbieter

Mobilität in Hilden

Am Kreisel Schalbruch/Gerresheimer Straße lag tagelang ein E-Scooter der Firma Bird herum. Foto: tobi Foto: Tobias Dupke

Hilden Obwohl sich die Firma Bird bereits im Mai zurückgezogen hat, stehen noch einige Roller in Hilden. Da die Akkus so gut wie leer sind, können sie nicht mehr genutzt werden. Wann sie abgeholt werden, ist unklar.

(tobi) Anfang Mai hat sich der E-Scooter-Verleiher Bird aus Hilden zurückgezogen. „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten mit unserem Logistikpartner vor Ort intensiv daran gearbeitet, eine bestmögliche Verteilung unserer Fahrzeuge zu gewährleisten und ein attraktives Mobilitätsangebot in Hilden bereitzustellen, daher ist es besonders schade, dass die erhoffte Nutzung ausgeblieben ist“, erklärte Bird-Sprecher Reiner Kolberg damals.

Warum die Fahrzeuge bisher noch nicht abgeholt worden sind, konnte uns ein Bird-Sprecher bis Freitag nicht sagen. „Generell behalten Roller von Bird und auch von Mitbewerbern, ähnlich wie bei E-Bikes oder E-Autos, eine Akku-Restkapazität, zum Beispiel für die Ortung – oder bei E-Bikes/E-Autos auch für die Beleuchtung“, erklärte uns der Sprecher. Wer einen Bird-Roller in Hilden sieht, kann sich an die Hotline wenden, erklärt er weiter. Telefon 030 25557419 und per E-Mail unter hilfe@bird.co. Die Mitarbeiter nehmen die Hinweise entgegen.