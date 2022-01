Unfall in Hilden : E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Radlerin

Hilden Auf der Nordstraße in Hilden kam es Montagmorgen zu einem Zusammenstoß eines E-Scooters mit einer Radfahrerin. Sie wurde leicht verletzt, der Rollerfahrer flüchtete. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise.

Eine 14-jährige Fahrradfahrerin ist am Montag bei einem Unfall auf der Nordstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war das Mädchen gegen 7.45 Uhr mit ihrem Mountainbike in Richtung Hochdahler Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Dietrich-Bonhoeffer-Straße wich sie einem entgegenkommenden Fahrzeug aus und hielt kurzfristig zwischen zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen an. Als sie ihre Fahrt fortsetzen wollte, wurde sie von einem E-Scooter-Fahrer überholt, welcher sie am Lenkrad touchierte. Die Schülerin stürzte. Der E-Scooter-Fahrer fuhr auf der Nordstraße weiter, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Diese rief ihre Eltern an, die die Polizei informierten.