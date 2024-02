Verkehr in Hilden E-Scooter fahren nicht mehr in der Rheinbahn mit

Die Rheinbahn schreibt in einer Pressemitteilung: „Aufgrund der derzeit sehr niedrigen Sicherheitsanforderungen an die E-Tretroller und der exponierten Positionierung der Lithium-Ionen-Akkus ist die Wahrscheinlichkeit eines Akkubrandes deutlich höher als bei anderen Elektrofahrzeugen.“ Im Brandfall freigesetzte Gase seien bereits in geringer Konzentration toxisch. Sollten die Hersteller das Risiko beseitigen, könnten die E-Scooter wieder mitgenommen werden.