Verkehr in Hilden So läuft es an den Ladesäulen

Bessere Bedingungen für Elektroautos an den Ladesäulen in den Wohngebieten von Hilden wollte der Stadtentwicklungsausschuss auf den Weg bringen. Das war im Frühjahr angekündigt und einstimmig empfohlen worden. Demnach sollte der Aufenthalt an den Stationen mittels einer Parkscheibenregelung zeitlich begrenzt werden. Dies sollte, so die Einschätzung, die Chancen erhöhen, einen freien Platz an den Säulen zu erhalten. Der Zustand, so formulierte es damals einer der Sitzungsteilnehmer, mache die Mobilitätswende jedenfalls unattraktiv.