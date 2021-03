Die Polizei rät : E-Bikes vor Diebstahl schützen – auch in der Garage

Hilden/Haan Viele Menschen haben in der Pandemie das Radfahren für sich entdeckt oder wiederentdeckt. Auch bei Kriminellen sind die hochpreisigen Räder mit Stromantrieb sehr beliebt, warnt ein Polizeisprecher.

. Die Fachmärkte verzeichnen eine gestiegene Nachfrage vor allem nach Elektrorädern. Auch bei Kriminellen sind die hochpreisigen Räder mit Stromantrieb sehr beliebt, erklärt ein Polizeisprecher. Der richtige Diebstahlschutz ist deshalb wichtig – auch in Keller und Garage. „Viele Elektroräder (Pedelecs, E-Bikes) haben ein Rahmenschloss, das allerdings nicht als Diebstahl-Schutz reicht. Trotz Sicherung könnten die Räder einfach weggetragen oder sogar auf dem Vorderrad weggerollt werden“, sagt Stefanie Hinz, Vorsitzende der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Die Polizei rät deshalb zum Kauf massiver Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser mit ,geprüfter Qualität’ aus hochwertigem Material. „Das Schloss sollte groß genug sein, um das Rad mit Rahmen sowie Vorder- und Hinterrad an einen festen Gegenstand anschließen zu können, zum Beispiel an einen Fahrradständer oder Laternenpfahl. Das gilt auch für das Abstellen in Kellern oder Garagen, denn auch abgeschlossene Räume halten Kriminelle nicht auf“, rät Hinz.