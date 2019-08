Verkehr : Geduldsprobe für Pendler: Fleher Brücke bis Montag gesperrt

Die A46 wird in Fahrtrichtung Neuss zwischen Düsseldorf-Bilk und Neuss-Uedesheim von Mittwoch, 14. August, 22 Uhr, bis Montag, 19. August, 5 Uhr komplett gesperrt.

Hildener und Haaner, die nach Düsseldorf und Neuss pendeln, brauchen in den kommenden Tagen starke Nerven: Wie vom Landesbetrieb Straßen NRW bereits angekündigt, wird wegen Arbeiten an der Fleher Brücke in Düsseldorf die A46 in Fahrtrichtung Neuss zwischen Düsseldorf-Bilk und Neuss-Uedesheim von Mittwoch, 14. August, 22 Uhr, bis Montag, 19. August, 5 Uhr komplett gesperrt. Umleitung sind ausgeschildert, die Strecken aber dadurch wahrscheinlich ebenfalls überlastet: ab Düsseldorf-Wersten beziehungsweise ab Düsseldorf-Bilk über die Münchener Straße, den Südring, die Kardinal-Frings-Brücke (Südbrücke) und den Zubringer zur A57-Anschlussstelle Neuss-Hafen. Für den Schwerverkehr über 30 Tonnen ist zu beachten, dass auf der Umleitungsstrecke vor der Kardinal-Frings-Brücke eine andere Brücke für solch schwere Last gesperrt ist. Deswegen wird auch eine eigene Umleitungsstrecke für Lkw über 30 Tonnen eingerichtet, so der Landesbetrieb weiter.