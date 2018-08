Drohne für Vermessung

Kreis Mettmann Langenfeld besitzt eine, der Kreis auch, andere Städte hadern noch mit den fliegenden Kameras – bislang jedenfalls. Denn Aufnahmen aus der Luft sind mittlerweile beliebt wie nie. Doch der Einsatz steht unter strengen Vorgaben.

Anfang des Jahres gab der Kreistag grünes Licht für die Anschaffung. „Es war uns wichtig, dass die beiden Mitarbeiter, die sich um die Drohne kümmern, gut ausgebildet sind“, sagt Tanja Henkel. So haben die Drohnenflieger eine Art Führerschein für unbemannte Flugobjekte erworben und an einem meteorologischen Seminar teilgenommen, um starke Winde einschätzen zu können. „Sicherheit geht vor“, heißt es beim Kreis Mettmann. Und das aus gutem Grund. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Unfällen mit Drohnen, auch in NRW. Am Flughafen in Düsseldorf verursachten die kleinen Flugobjekte im vergangenen Jahr beispielsweise fünf schwerwiegende Zwischenfälle.