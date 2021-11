Hilden : Drogeriemarkt: Polizei nimmt Einbrecher fest

Die Beamten leiteten gegen den 49-jährigen Hildener ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Hilden In der Nacht zu Freitag, 5. November 2021, kam es zu einem Einbruch in einen Drogeriemarkt an der Sankt-Konrad-Allee in Hilden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken