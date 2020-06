Hilden : „Der Drogenhandel findet im Privaten statt“

Kindor Der Leiter der Suchthilfe der SPE Mühle, Manfred Kindor, spricht über die Szene in Hilden und die für viele Menschen wichtige Arbeit seines Teams. „Der größte Teil unserer Klienten ist alkoholabhängig“, sagt er. Es gibt aber noch viele andere Süchte.

Kindor Eine dauerhafte, offene Drogenszene gibt es in Hilden nicht. Der Handel mit Drogen wie Cannabis, Amphetamine, Extasy und Kokain findet nach unserer Kenntnis weit überwiegend in der privaten Umgebung der Süchtigen statt. Substanzen wie Heroin, Substitutionsmittel und Hypnotika werden in der Regel in Düsseldorf besorgt. Das schließt nicht aus, dass an wechselnden Orten in Hilden zeitweise Substanzen gehandelt und konsumiert werden – das geschieht dann aber eher spontan. Insbesondere in der Jugendberatung und Prävention haben wir ein Augenmerk auf dieses Geschehen und verfügen über gute Kooperationen mit den Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendförderung, Allgemeiner Sozialer Dienst, Schulsozialarbeit sowie den Streetworkern der Stadt Hilden. Durch diese Vernetzung erreichen wir die betroffenen Jugendlichen aus unterschiedlichen konsumbezogenen Kontexten und senken für die Betroffenen die Schwelle zur Annahme unserer Angebote in der Suchthilfe Hilden.