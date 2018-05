Hilden : DRK vergibt noch Plätze für Freiwillige

Hilden Das Deutsche Rote Kreuz hat noch Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst in Hilden und Umgebung frei. Man kann sich freiwillig im Fahrdienst oder Rettungswesen, an Schulen, in Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Einrichtungen für Behinderte oder in Senioreneinrichtungen sozial engagieren. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwilligendienst (BFD) sind offen für alle jungen Menschen ab 16 Jahren und ist gerade nach Ende der Schulzeit für viele interessant.

Davon abgesehen, macht sich das Jahr sehr gut im beruflichen Lebenslauf. Wer interessiert ist, findet auf der Homepage des DRK die Einsatzstellen und kann bei der Freiplatz-Suche prüfen, welche Plätze wann zu vergeben sind. Auch alle weiteren Informationen sowie das Bewerbungsformular für die Online-Bewerbung sind dort zu finden: www.freiwilligendienste-freiwerk-drk.de

(RP)