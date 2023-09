Programm neu aufgelegt Drittklässler machen Führerschein für Ernährung

Gut essen lernen von Anfang an – unter diesem Motto bietet das „Lott-jonn“-Team des Kreisgesundheitsamtes Kitas und Grundschulen wieder etwas Besonderes an und setzt dabei auf das, was Kinder am liebsten tun: Ausprobieren, Selbermachen und mit allen Sinnen genießen. Die Programme „Schmecken mit allen Sinnen“ für Vorschulkinder sowie der beliebte „Ernährungsführerschein“ für die Drittklässler an Grundschulen sind neu aufgelegt und gestartet. Nachdem „Lott jonn“ neue Referenten gewinnen konnte und intensiv geschult hat, freuen diese sich auf ihren Einsatz im gesamten Kreisgebiet.