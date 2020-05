Hilden : Dreifacher Mord ist seit 75 Jahren ungesühnt

Der Hof der Großeltern von Wolfgang Koch am Ohligser Weg 7a. Der Dreifach-Mord geschah auf dem Hof der Großtante Ohligser Weg 31. Foto: Wolfgang Koch

Susanna Burg und ihre Töchter Maria Liedtke und Helene Burg wurden am 18. Mai 1945 in Hilden erschossen. Wolfgang Koch lässt der Mord an seinen Verwandten keine Ruhe. Er zweifelt daran, dass das damalige Ermittlungsergebnis der Kriminalpolizei nicht zutrifft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Wo die Bluttat geschah, ist heute ein Friedhof. Vielleicht haben die drei Opfer dort ihren Frieden gefunden, aber nicht Wolfgang Koch. Die Polizei hielt damals einen russischen Zwangsarbeiter für den Mörder. Das mag der Hildener, der heute in der Schweiz lebt, nicht glauben. Zu viel spricht für ihn dagegen. Der Verleger vermutet, dass der Mörder ein Hildener war.

Das Gehöft der Familie Burg liegt am Ohligser Weg 31, allein außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Die drei Frauen lebten dort allein. Dreher Johannes Krawcynski (38) kommt am 18. Mai 1945 um 10 Uhr auf den Hof, um bestellte Blumen abzuholen – und findet drei Leichen. Die Haustür ist offen. Helene Burg (19) liegt daneben in einer großen Blutlache. Susanna Burg (61) und Maria Liedtke (27) sterben wenige Schritte entfernt im Schlafzimmer auf dem Bett liegend. Der oder die Täter haben sie erschossen, ebenso wie ihren Hund. Auf der Erde liegen viele Patronenhülsen Kaliber 0,8. „Die amerikanische Besatzungsbehörde legt großen Wert auf Aufklärung des Sachverhalts“, notiert Kriminalsekretär Frankenberg. Die Ermittlungsakten sind zum Teil im Stadtarchiv Hilden erhalten. Wolfgang Koch hat sie sich besorgt.

Info Wolfgang Koch persönlich Geboren 1951 in Hilden Schulzeit in Hilden, Solingen, Neuss und Düsseldorf. Gelernter Bankkaufmann. Studium der Betriebswirtschaft in Bielefeld. Managementtätigkeiten in verschiedenen Banken in Beckum, Bielefeld und Bonn. Seit 2000 in der Schweiz lebend. Hörbuchverleger. Die Familie der Grosstante Susanna Burg wurde durch den Mord ausgelöscht: Der Grossonkel war während des Krieges einem Herzinfarkt erlegen, und die beiden Söhne kamen nicht zurück aus dem Krieg.

Die Kriminalpolizei befragt Verwandte und Nachbarn. Sie berichten: Susanna Burg habe viel Geld im Haus gehabt. Sie habe Angst gehabt, es auf die Sparkasse zu bringen, weil sie gehört habe, Hilden würde einmal geräumt und dann käme sie nicht mehr an ihr Erspartes. Sie berichten weiter, „russische Zivilarbeiter“ hätten das einsame Gehöft „öfters“ besucht und Lebensmittel verlangt. Susanna Burg habe vor ihnen große Angst gehabt.

Die Ermittlungsakte der Kriminalpolizei ist im Stadtarchiv erhalten Foto: Christoph Schmidt

Bereits am 17. Juli hat die Kripo den Fall gelöst. Bei der Durchsuchung eines Zwangsarbeiterlagers in Ohligs habe die amerikanische Kriminalpolizei Kleidungsstücke aus dem Haus der Ermordeten gefunden. Als Verkäufer komme ein „russischer Arbeiter Vassili Petrof“ (25 bis 30 Jahre alt) „in Frage“. Seine Beschreibung ist dürftig bis auf: „Der Täter ist immer gut angezogen.“ Die Fahndung nach ihm ist erfolglos. Schon am 4. August schließt die Polizei Düsseldorf die Akte, weil man davon ausgeht, dass die Täter („Russen“) sicherlich in ihre Heimat zurückgekehrt seien.

Wolfgang Koch hat die Akten einem befreundeter Kriminalkommissar im Landeskriminalamtes Düsseldorf zu lesen gegeben: „Er sagte: Das ist gar nichts. Aber was hätte man zehn Tage nach Kriegsende auch erwarten können?“ Koch überzeugt es nicht, dass ein „russischer“ Kriegsgefangener oder Zwangsarbeiter den Mord begangen haben soll.

Wolfgang Koch (Jahrgang 1951) beschäftigt der Mord an seinen Verwandten vor 75 Jahren. Foto: Wolfgang Koch

In Hilden lebten gegen Kriegsende rund 3700 Zwangsarbeiter. Sie waren völlig rechtlos, ausgeliefert, hungerten und mussten viel erdulden. Einige wurden von den Nazis ermordet. Das geht aus einer Kartei im Stadtarchiv hervor. Deshalb haben sich Zwangsarbeiter (in den Akten heißt es stets verhüllend Zivilarbeiter) nach dem Zusammenbruch sicher mit Drohungen und Gewalt Lebensmittel bei der einheimischen Bevölkerung verschafft. Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang, dass das Vieh der Ermordeten (eine Kuh, zwei Schweine, ein Hahn, neun Hühner) nicht angetastet wurde.

Helene Burg wurde direkt an der Haustür erschossen, ihre Mutter und ihre Schwester offenbar sofort danach: Sie wurden nicht bedroht, geschlagen, gefoltert: Das lässt nur einen Schluss zu: Der oder die Täter wussten genau, wonach sie suchten – und sie wussten offenbar auch, wo es zu finden war. Es ist kaum vorstellbar, dass Susanna Burg ihren großen Geldbetrag in der obersten Schublade verwahrt hat. Sie hat ihren Schatz im Haus sicher gut versteckt.

Warum tötet der Mörder mit so vielen Schüssen? Weil die Opfer ihn möglicherweise identifizieren können. Vielleicht war er sogar ein Bekannter. Warum hat die junge Helene Burg offenbar arglos am Abend die sicher verschlossene Haustür geöffnet nach den „Überfällen“ der „russischen Arbeiter“?

Und dann versucht der Täter sein wahres Motiv zu verschleiern und legt eine falsche Spur. Er erweckt den Eindruck, das Haus sei durchsucht worden. Er nimmt Kleidungsstücke mit und verhökert sie an Zwangsarbeiter. So kommt der Verdächtige Vassili Petrof ins Spiel. Für die Amerikaner und die deutsche Kripo der perfekte Täter. Und für die Hildener natürlich auch. Der Fall ist gelöst, der Täter unauffindbar und niemand stellt unangenehme Fragen.