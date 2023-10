Verkehr in Haan und Hilden Drei Unfälle mit Fahrerflucht

Gleich zwei Unfälle mit Fahrerflucht ereigneten sich in den vergangenen Tagen in Haan. Auf der Bahnstraße wurde ein parkender Seat beschädigt. Bei einer Kollision entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Das Auto wurde auf den Gehweg geschoben. Entdeckt wurde der Schaden von der Fahrerin am Freitagmorgen (27. Oktober). Ihr Auto hatte sie am Vortag gegen 12.30 Uhr abgestellt.