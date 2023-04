Mittelstraße in Hilden Drei Stolperstein haben ihren alten Platz im neuen Pflaster

Die drei Steine erinnern an Tobias Kopf, seine Frau Marianne und die Tochter Sophie Israel (geborene Kopf). Der Kaufmann wurde 1883 in Galizien geboren und lebte seit 1902 in Deutschland. Zusammen mit seiner Frau Marianne (Jahrgang 1893) führte er in Hilden ein Schuhgeschäft. Vater, Mutter und Tochter wurden deportiert. Tobias Kopf wurde 1943 in Riga ermordet, Marianne Kopfs Schicksal ist unbekannt, Tochter Sophie (Jahrgang 1912) lebte seit ihrer Heirat mit Kurt Israel in Amsterdam, wurde 1942 nach Auschwitz deportiert und dort am 31. August 1942 ermordet.