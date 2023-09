Unfall in Hilden Drei Menschen bei Kollision auf Benrather Straße schwer verletzt

Die Polizei ermittelt zurzeit den Unfallhergang. Was bekannt ist: Die Autofahrerin aus Mettmann wollte von einer Hofeinfahrt kommend nach links auf die Benrather Straße in Fahrtrichtung Berliner Platz einbiegen. Sie tastete sich nach eigenen Angaben langsam in den Fahrbahnbereich vor, als mehrere Leichtkrafträder von links aus einer langgezogenen Rechtskurve kommend, in Richtung Düsseldorf fuhren. Die drei Motorräder kollidierten in Höhe der Hausnummer 54 nacheinander mit der Fahrerseite des Autos und stürzten zu Boden. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten ein 16-jähriger Langenfelder sowie ein 17-jähriger Hildener schwerste Verletzungen. Der dritte Motorradfahrer, ein 17-Jähriger aus Hilden, wurde wie seine 16-jährige Soziusfahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt. Zufällig anwesende Passanten leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte ein. Auch die Mettmannerin wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug verletzt und wie die zwei schwer verletzten Motorradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.