Hilden : Fahrerfluchten: Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Foto: Kreispolizei Mettmann

Gleich drei Fahrerfluchten meldet die Polizei aus Hilden. Am Dienstag (6. August) beschädigten Unbekannte zwischen 15.30 und 21 Uhr, mit ihrem Fahrzeug den hinteren Stoßfänger eines schwarzen Skoda Kodiaq, der in Höhe des Hauses Am Bandsbusch 88 geparkt war.

Schon am Montag wurde ein schwarzer BMW X1, der auf dem Parkplatz eines Hotels an der Forststraße stand von einem anderen Wagen massiv im Heckbereich beschädigt. Die Polizei schätzt die Reparaturkosten auf rund 2500 Euro. Die Ermittler gehen aufgrund der Art der Beschädigungen geht die Polizei davon aus, dass ein „größeres" Fahrzeug, möglicherweise ein Pritschenwagen oder ein Transporter den Schaden verursachte.

Gegen 15.15 Uhr am Dienstag sah sich der Fahrer eines Omnibusses auf der Elberfelder Straße in Hilden gezwungen, einem ihm auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Pkw auszuweichen. Dabei kollidierte der Bus mit einem Wohnanhänger. Dabei wurde der Bus beschädigt. Derweil setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen hellen Renault Modus gehandelt haben, an dessen Steuer ein „dunkelhäutiger" Mann mit schwarzen Haaren gesessen habe. Der Vorfall ereignete sich in der Unterführung des Ostrings.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, entgegen.

(-dts)