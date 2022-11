Für die deutsche Komödie „Manta Manta“ aus dem Jahr 1991 dienten neben vielen Schauplätzen in Wuppertal ein Baggersee in Hilden als Drehort. In dem Filmklassiker spielt Till Schweiger den jungen Raser Bertie Schrankwand, der sich mit seinem Opel Manta in mehreren Rennen behaupten muss. Die kommende Fortsetzung soll unter anderem in Mettmann gedreht werden.