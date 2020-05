Hilden : Das Stadtarchiv hat eine neue Leiterin

Hildens Mitte Ende des 19. Jahrhunderts. In der Mittelstraße fuhr noch die Straßenbahn, der Wochenmarkt fand auf dem alten Markt statt. Das Stadtarchiv sorgt dafür, dass solche Zeugnisse der Vergangenheit nicht verloren gehen. Foto: Stadtarchiv

Hilden Nach acht Monaten Vakanz hat das Stadtarchiv wieder eine neue Teamleitung: Dr. Nina Mendrychowski hat sich gegen 30 Mitbewerber durchgesetzt und zum 1. Mai 2020 die Nachfolge von Dr. Wolfgang Antweiler angetreten.

Wie auch ihr Vorgänger möchte Mendrychowski Schwerpunkte in den Bereichen Bildungsarbeit und Kooperation setzen. Für diese Aufgaben bringt die studierte Philologin und Archivwissenschaftlerin nicht nur Fachwissen, sondern auch praktische Erfahrung aus dem Historischen Archiv der Stadt Köln mit. „Mit Frau Mendrychowski haben wir eine sehr qualifizierte, freundliche und offene Person für diese wichtige Stelle gefunden“, freut sich Ute Holz, Sachgebietsleiterin für die Bereiche Kulturverwaltung, Archiv und Museum. „Da hat sich auch das Warten gelohnt.“

Nina Mendrychowski lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Düsseldorf. Sie hat Germanistik und Medienwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf studiert und ist mit einer Doktorarbeit über ein rundfunkhistorisches Thema zum Dr. phil. promoviert worden. Anschließend schloss sie eine archivfachliche Ausbildung in Potsdam mit dem Master ab. Ihre Abschlussarbeit beschäftigte sich mit digitaler Langzeitarchivierung. Zuletzt hat die 38-Jährige als Archivarin im Stadtarchiv Köln gearbeitet.