Der 29. Oktober ist Weltschlaganfalltag : Arzt aus Hilden: „Den Schlaganfall wird es immer geben“

Rund 260.000 Schlaganfälle werden jährlich in Deutschland diagnostiziert. Durch die alternde Bevölkerung könnte die Zahl künftig steigen. Foto: Marc Latsch

Interview Hilden Am 29. Oktober ist Weltschlaganfalltag. Dr. Michael Lipke, ehemaliger Chefarzt am St.-Josefs-Krankenhaus in Hilden und Mitgründer der Selbsthilfegruppe „Die Schlagfertigen“, sagt, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat und was bei Symptomen zu tun ist.