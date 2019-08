Hilden : Dorotheenviertel lädt zum großen Sommerfest ein

„Zirkus Trau Dich“ lautet das Motto für kleine und große Fest-Besucher am Samstag, 31. August, im Dorotheenviertel in Hilden.

Von 13 bis 18 Uhr gibt es ein buntes Zirkustreiben auf der Clown-Hüpfburg, im Rollstuhlparkour, beim Ponyreiten, einer Kutschfahrt oder der großen Tombola. Beim traditionellen Fest der Graf-Recke-Stiftung auf dem Gelände an der Horster Allee 5-7 in Hilden hat Langeweile keine Chance. An verschiedenen Ständen können sich die Besucher mit Getränken und Speisen versorgen.

In diesem Jahr findet das Sommerfest an einer großen Baustelle statt, denn es stehen große Veränderungen an: Die gerontopsychiatrische Facheinrichtung auf dem Gelände wird baulich und fachlich-konzeptionell vollständig verändert und erweitert, um ein wegweisendes Angebot für Menschen mit schwerer Demenz unter Teilhabe- und Normalitätsgesichtspunkten umzusetzen, so die Graf-Recke-Stiftung.