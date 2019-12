Kreis Mettmann : Firmen entlasten Umwelt und sparen

Hilden Seit 2011 haben mittlerweile 53 Betrieben im Kreis Mettmann an dem Programm „Ökoprofit“ teilgenommen. 2018/19 waren es neun Unternehmen, darunter zwei aus Hilden und eins aus Haan.

Am meisten Geld in die Hand genommen haben dieses Mal die Firma IMS in Heiligenhaus und die Hans Brandenburg GmbH in Hilden: Beide investierten jeweils über 100.000 Euro in Photovoltaik-Anlagen und stellten auf LED-Beleuchtung um – Maßnahmen, die sich unter dem Strich in fünf Jahren amortisieren dürften. Obendrein liefert das Autohaus Brandenburg ein schönes Beispiel dafür, wie manchmal auch mit minimalem Einsatz ein sensationeller Effekt erzielt werden kann: Allein durch die Reduzierung der Vorlauftemperatur der Heizung spart der BMW- und Mini-Vertragshändler nun jährlich über 94.000 Kilowattstunden Energie und 19 Tonnen CO 2 ein.