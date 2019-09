Hilden : Klangvolles Blumenfest im Seniorenzentrum

Das Seniorenzentrum „Stadt Hilden“ an der Hummelsterstraße hat sein großes Blumenfest gefeiert.

Abwechslungsreich und sehr stimmungsvoll hat sich am Samstag das Blumenfest des Wohn- und Pflegezentrums „Stadt Hilden“ an der Hummelsterstraße präsentiert. Bewohner und Besucher erlebten spannende Stunden mit Zirkus, Musik und toller Akrobatik. Der „Singende Koch“, Albino Casaluci, hat das Fest um 13 Uhr im Duett mit seiner Tochter eröffnet, und beide steckten die Gäste mit ihrer „Dolce Vita“ an. Anschließend hieß es: Manege frei für den Zirkus Antavia, der die Gäste mit atemberaubender Akrobatik verzauberte. Die erst 15 Jahre alte Rosanna Lück verzauberte die Zuhörer mit ihrer Stimme, bevor beim Auftritt des Shanty-Chors „Rheingold“ alle mit einstimmen konnten.