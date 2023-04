Brauchtum in Hilden Ditib-Moschee lädt zum Kinderfest ein

Die Verspätung von einer Woche begründet Hamit Özdemir, Sekretär des Vorstandes der Gemeinde, mit der Nähe zur Fastenzeit, die in diesem Jahr erst am 20. April endet. Da der Ramadan im kommenden Jahr zehn Tage eher stattfinde, könne 2024 in zeitlicher Nähe zum 23. April gefeiert werden. Das dürfte dann der erste Sonntag darauf, also der 28. April sein.