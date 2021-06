Apotheken in Hilden und Haan : Digitaler Impfpass: Apotheken bitten um Geduld

Für den Eintrag in der Impfung in der App ist ein QR-Code erforderlich. Foto: dpa/Oliver Berg

Hilden/Haan Ab Montag sollen bereits durchgeimpfte Menschen einen digitalen Impfpass erhalten können. Doch es gibt Probleme.

Apothekensprecher Jürgen Wunderlich dämpft die Hoffnungen auf eine schnelle und reibungslose Einführung des digitalen Impfpasses in Hilden und Haan. „Seit die Ankündigung publik wurde, erreichen uns täglich viele Anrufe“, erklärt der Hildener Apotheker. Und eigentlich sollen ab Montag auch die ersten digitalen Impfpässe ausgestellt werden. „Doch noch wissen wir überhaupt nicht, wie die Software funktioniert“, erklärt Wunderlich am Freitag.

Ab Montag sollen sich durchgeimpfte Menschen in Apotheken die Impfung digital bestätigen lassen können. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärt. Laut Minister schauen die Geimpften einfach mit dem Impfnachweis und einem Ausweisdokument in den Apotheken vorbei. Die Mitarbeiter geben die Daten dann ins System, das laut Wunderlich aktuell noch nicht bekannt ist und dementsprechend auch nicht geschult werden kann, ein und gleichen es mit den Daten des Robert-Koch-Institutes ab. Dann wird ein QR-Code generiert, der mit einer App auf dem Smartphone eingelesen werden kann. Aber: „Die erforderliche Software ist bisher noch nicht für uns test- oder schulbar“, sagt Wunderlich. Er befürchtet daher, dass am Montag der Vorgang noch nicht reibungslos ablaufen wird. „Ich bitte daher darum, lieber ein paar Tage zu warten.“ Der Zeitplan und der Registrierungs-Prozess seien mit „extrem heißer Nadel gestrickt“ worden.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein dämpft ebenfalls die Erwartungen: „Ab dem kommenden Montag soll das Zertifikat in Apotheken zu bekommen sein, allerdings wird dies noch nicht in den nordrheinischen Arztpraxen und Impfzentren möglich sein.“ Frühestens Ende Juni sei man in den Impfzentren soweit. Alle diejenigen, die im Impfzentrum bereits ihre Zweitimpfung erhalten und ihren Termin über die KV Nordrhein oder die Kommunen gebucht hätten, bekämen ihr E-Zertifikat automatisch in den nächsten Wochen per Post zugeschickt.