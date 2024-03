„Grand Prix Gelatissimo“ Hildener Eis ist jetzt preisgekrönt

Ihr Mango-Eis und ihr Joghurt-Eis, die die Jury (angesehene Fachleute wie Sterneköche aus der Gastronomie) anonym probierten, gewannen jeweils den ersten Platz. 12 bis 16 Eissorten bietet Angelika Szaban in jedem ihrer Eislokale an. Kreiert hat sie mittlerweile schon viele, viele mehr. Dabei ist sie noch gar nicht lange im Eisgeschäft: In ihrer Heimat Polen half sie vor wenigen Jahren einem guten Freund in seiner Eisdiele. Auch damals schon nahm sie an der Weltmeisterschaft teil, damals noch für Polen, und gewann 2018 schon einmal dort. Seit vier Jahren lebt sie nun in Deutschland und wollte das Altertümliche, die Qualität, den Geschmack, den sie aus polnischen Eisdielen mit Zutaten aus der ganzen Welt kennt, auch nach Deutschland holen.