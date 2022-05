Veranstaltung in Hilden : Dieser DJ bringt Senioren zum Tanzen

Reinhard Hunger sorgt seit mehr als 20 Jahren für die Musik bei den Senioren-Tanznachmittagen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Reinhard Hunger legt seit mehr als 20 Jahren beim Tanznachmittag des Seniorenbeirates in der Hildener Stadthalle auf. Die Besucher genießen die Stunden und erlebn dank des DJs einen tollen Nachmittag.

Wenn er die Platten auflegt, kocht die Stimmung – Reinhard Hunger sorgt seit Mai 2000 für die Musik beim Tanznachmittag des Seniorenbeirates in der Hildener Stadthalle. In den vergangenen zwei Jahren musste die beliebte Veranstaltung ausfallen: Die Corona-Pandemie machte dem Tanznachmittag einen Strich durch die Rechnung. Doch nun steht die nächste Veranstaltung an: Am Donnerstag, 2. Juni, 14 Uhr, findet der erste Tanznachmittag nach der Corona-Pause in der Stadthalle statt (Details im Infokasten).

Wie schafft er es immer, die richtigen Lieder im richtigen Moment abzuspielen? „Den Tanznachmittag besuchen eigentlich zwei Fraktionen: Die einen wollen Walzer oder Cha-Cha tanzen, die anderen wollen Party-Musik hören“, sagt er. Die Mischung macht es. Wenn der Strauß-Walzer ausklingt, müssten viele Gäste erst einmal ein Päuschen machen, bevor sie wieder auf die Tanzfläche gingen. In dieser Zeit läuft Party-Musik. Let‘s twist again, beispielsweise. Oder auch DJ Ötzi und Roland Kaiser.

Info Eintrittskarten gibt‘s beim Seniorenbeirat Der Seniorenbeirat hat das Foyer ab 14 Uhr (Einlass) gebucht. Um 14.30 Uhr beginnt die Veranstaltung. Die Einlasskarten mit Verzehrbon für Kaffee und Kuchen im Wert von 6,50 Euro sind ab Montag, 2. Mai, bis einschließlich Montag, 30. Mai, beim Seniorenbeirat der Stadt Hilden erhältlich. Der Verkauf erfolgt jeweils montags von 10 bis 12 Uhr im Rathaus, Raum 109. Das Büro ist auch mit dem Aufzug erreichbar. Für Fragen stehen die Mitglieder des Beirates zu den Sprechzeiten unter Telefon 02103 72-1158 zur Verfügung.

Am Anfang spielt Reinhard Hunger immer „California Blue“ von Roy Orbison. Nicht fehlen darf auch The Last Waltz von Engelbert, sagt er. Er spielt auch die Amigos, Polkas oder Schlager. „Ich habe auch nichts gegen Herzilein von den Wildecker Herzbuben“, sagt er. Auf den (Platten-)Tisch kommt, was das Publikum verlangt. „Und ich verreise gerne mit meinen Gästen“, erklärt Reinhard Hunger. Es geht in die Berge, ans Meer oder mit den Gipsy Kings nach Spanien. Außerdem wichtig: „Keine Ansagen.“

„Ich war 46 Jahre alt, als ich das erste Mal beim Seniorentanznachmittag aufgelegt habe“, erklärt Reinhard Hunger. Jetzt sei er 67 und damit im besten Tanznachmittagsalter. Damals hatte ihn Bürgermeister Günter Scheib angesprochen und gefragt, ob er nicht mal Lust auf den Tanznachmittag des Seniorenbeirates hätte. „Er wusste, dass ich Musik mache“, erklärt der ehemalige Verwaltungsmitarbeiter. 1985 hat er zum ersten Mal mit seinem Freund Frank Kamann Musik gemacht. Ein Polterabend. 1991 kaufte er sich seine erste eigene Anlage, meldete ein Gewerbe an, arbeitete fortan viel für die Stadt und auch für Karnevalsvereine. Als Peer Steinbrück Kanzler werden wollte und in seinem Wahlkreis in Hilden auftrat, kümmerte sich Reinhard Hunger um die Technik. Rund 80 Mal hat DJ Reinhard nun schon den Tanznachmittag des Seniorenbeirats beschallt.

Er freut sich sehr auf den 2. Juni. Endlich wieder Tanznachmittag. Endlich wieder mit dem Seniorenbeirat zusammenarbeiten. Das klappe sehr gut, sagt er. Und das Publikum dankt es ihm: „Viele kommen später noch vorbei und verabschieden sich bei mir“, sagt Reinhard Hunger. Viele zehrten die ganze Woche von dem Nachmittag in der Stadthalle.

„Es ist wichtig, dass ich die Songs spiele, die die Menschen kennen“, sagt Reinhard Hunger. Er selbst sei für jede Musikart offen, favorisiert aber eher jazzige Töne, besucht gerne die Jazztage oder die Blue-Monday-Konzertreihe im Blue Note an der Klotzstraße. Von James Last hat er mindestens 70 Konzerte gesehen, mit dem Musiker hat Hunger eine Freundschaft verbunden.