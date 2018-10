Dieselfahrverbote: Rheinbahn will saubere Flotte

Der Nahverkehr belastet mit den Abgasen seiner Dieselbusse die Luft in den Städten. Die Rheinbahn sinnt auf Abhilfe und sucht nach einem guten Angebot, seine Flotte mit Dieselfiltern nachrüsten zu können. In Wuppertal und Leverkusen werden derzeit besonders saubere Busse getestet. Foto: Radtke, Guido (gra)

Kreis Mettmann/Leverkusen Das Düsseldorfer Nahverkehrsunternehmen will den Stickoxid-Ausstoß seiner Busflotte reduzieren. Die Nachbarstadt Leverkusen testet ein System aus Finnland.

Viele Städte in Deutschland haben noch immer nicht die Ziele erreicht, die sich die Europäische Union im Hinblick auf die Luftverschmutzungin Europa vorgenommen hat. Auch Hilden gehört dazu. Der Öffentliche Personennahverkehr spielt eine wesentliche Rolle bei der Erreichung der Ziele, zu denen unter anderem die deutliche Reduzierung der Stickoxide (NOx) gehört. Die Rheinbahn hat auf Anfrage jetzt angekündigt, einen Großteil ihrer Busse in den kommenden sechs Monaten mit Stickoxid-Filtern nachzurüsten. So soll die EU Abgasnorm 6 erreicht werden. „Den Auftrag dazu werden wir in Kürze ausschreiben“, berichtet Rheinbahn-Sprecher Georg Schumacher. Europaweit, versteht sich.