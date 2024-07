EU-Kartenführerschein Wer bis Januar 2025 den Führerschein umtauschen muss

Ob grauer Lappen oder rosa Papierführerschein – wer noch eine alte Fahrerlaubnis hat, hat sie entweder bereits umtauschen müssen oder ist jetzt an der Reihe. Aber selbst Menschen, die nach 1999 und vor 2013 einen Kartenführerschein erhalten haben, müssen sich bald von ihm trennen. „Papierführerscheine – grau und rosa – und Kartenführerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen in einen neuen und auf 15 Jahre befristeten EU-Kartenführerschein umgetauscht werden“, erklärt die Sprecherin des Kreises Mettmann, Daniela Hitzemann. „Grund für den Pflichtumtausch ist entsprechend der dritten EU-Führerscheinrichtlinie der Wunsch nach einem einheitlichen fälschungssicheren Fahrerlaubnisdokument sowie die Erfassung aller Fahrerlaubnisse in einer Datenbank.“