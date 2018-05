Hilden: Dienstag wird der Baukran aufgestellt

Hilden

Haan (-dts) Die Ausmaße der Baugrube, die für das neue Gymnasium an der Adlerstraße in Haan ausgehoben worden ist, werden erst aus der Luft so richtig deutlich. Thorsten Pidanset hat eine Aufnahme von einem Drohnenflug in einer Haan-Gruppe des Netzwerkes Facebook gepostet. Im Hintergrund ist die Adlerstraße zu erkennen, rechts der frühere Mitteltrakt des Altgebäudes. Dienstag wird die Adlerstraße ganztägige zwischen den Hausnummern 6 und 22 (zwischen Staren- und Drosselweg) komplett gesperrt. Dann werden die auf einem Dutzend Lastwagen angelieferten Teile des Baukrans von einem 500-Tonnen-Kran montiert. Das teilte Bauleiter Waldemar Mumber mit.