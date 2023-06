Kriminalität in Hilden Mutmaßlicher Ladendieb nach kurzer Flucht gestellt

Hilden · Dieser Ladendiebstahl ging buchstäblich in die Hose: Mit mehreren unbezahlten Kleidungsstücken verließen laut Polizeibericht zwei junge Männer am vergangenen Montagnachmittag ein Modegeschäft an der Mittelstraße in Hilden.

06.06.2023, 12:00 Uhr

Gegen einnen 16-Jährigen aus Bonn laufen nach einem Ladendiebstahl in Hilden Ermittlungen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Vor dem Laden flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter in verschiedene Richtung. Ein Detektiv (46) und ein Mitarbeiter des Geschäftes (25) nahmen die Verfolgung auf und stellten einen der Männer an einem Supermarkt am Kronengarten. Mithilfe eines Passanten hielten sie den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, obwohl dieser Widerstand leistete. Der zweite mutmaßliche Täter flüchtete in Richtung Fritz-Gressard-Platz und kann wie folgt beschrieben werden: Es könnte sich bei ihm um einen 20 bis 22 Jahren alten Mann nordafrikanischer Herkunft handeln, er ist etwa 1,70 Meter groß und hat kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem grauen Nike-Tech-Sweatshirt bekleidet. Er trug während der Flucht mehrere Kleidungsstücke inklusive Kleiderbügel über dem Arm. Als Tatzeit gibt die Polizei 16.30 Uhr an. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 16-jährigen Bonner, der laut Polizeibericht „einschlägig in Erscheinung“ getreten ist. Die Beamten stellten bei ihm Diebesgut im Wert von circa 400 Euro und eine Scherbe sicher, die er während der Festnahme in der Hand hielt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Jugendliche nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen entlassen. Die Polizei bittet den namentlich nicht bekannten Passanten, welcher couragiert die Flucht des 16-Jährigen stoppte, sich auf der Wache in Hilden zwecks einer Zeugenaussage unter der Telefonnummer 02103 8986410 zu melden.

(elk)