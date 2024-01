Diebstahl in Hilden Unbekannte klauen Figur von Familiengrab

Die Beamten grenzen den Tatzeitraum auf die Wochen zwischen dem 1. und dem 25. Januar ein. Das Grab befindet sich rund 50 Meter entfernt vom Haupteingang an einem der Hauptwege. „In den circa zwei Meter hohen und drei Meter breiten Grabstein aus Granit ist eine Marienskulptur aus Metall integriert, welche circa 180 Zentimeter groß ist“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Skulptur müsse abmontiert worden sein. Ob der Diebstahl der Marienfigur in Tatzusammenhang zu einem gestohlenen Jesus-Korpus von einem Wegekreuz am 28. Januar in Langenfeld steht, sei unklar und Gegenstand der Ermittlungen.