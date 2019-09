Hilden : Diebe stehlen Motorrad aus Tiefgarage

Die Polizei hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen. Foto: dap/dpa

Hilden Zwischen Montag (23.September 2019, 11.45 Uhr) und Freitag (27. September, 18 Uhr) ist ein in einer Tiefgarage an der Henkenheide 20 in Hilden geparktes BMW-Motorrad gestohlen worden. Seitdem fehlt jede Spur von der grau- und silberfarbige R1200GS mit dem amtlichen Kennzeichen BM-FR 33. Der Zeitwert des bereits 13 Jahre alten Motorrads (Kennzeichen: größerer Windschutzscheibe als serienmäßig verbaut sowie tiefergelegte Sitzbank mit gelbem Streifen) wird mit rund 6000 Euro angegeben.

