Aus dem Polizeibericht : Diebe schrauben Auspuffanlagen von Autos ab

Die Polizei hat in den letzten Wochen in mehreren Städten Diebstähle von Autoteilen registriert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Offenbar gezielt haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Hilden von vier Opel Astra Katalysatoren und Auspuffanlagen abgeschraubt und gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Diebstähle von der Kunibertstraße, der Richrather Straße, von „Am Lindenplatz“ sowie „Am Wiedenhof“ gemeldet.

Nicht weit entfernt, im Langenfelder Ortsteil Richrath, wurden ebenfalls der Katalysator und der Auspuff eines Autos abgebaut und entwendet. Hier war an der Martinstraße allerdings ein VW Polo betroffen.

Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei bislang nicht vor. Ähnliche Diebstähle registrierten die Ermittler innerhalb der letzten Wochen auch in anderen Städten. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Diebstähle in der Nacht zu Mittwoch geht die Polizei aber von einem Zusammenhang aus. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben könnte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Hilden (Telefon 02103 898-6410) oder in Langenfeld (02173 288-6310) in Verbindung zu setzen.

(-dts)