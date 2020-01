Hilden : Dieb bricht mit Gullideckel in Fahrradladen ein

Die Fahndung nach dem Einbrecher war erfolglos. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden In der Nacht zu Samstag (4. Januar 2020) ist ein 20 bis 30 Jahre alter Mann in ein Fahrradgeschäft an der Wehrstraße eingebrochen. Gegen 2.15 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall und Klirren aus dem Schlaf gerissen. Die Schaufensterscheibe eines benachbarten Fahrradladens war mit einem Gullideckel eingeworfen worden.

