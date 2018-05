Hilden: Die Zelt-Zeit in Ratingen war einfach großartig

Die Zelt-Zeit in Ratingen war einfach großartig

Hilden Bunt und familiär: Das Festival zeigte sich von seiner besten Seite. Im Jahr 2019 kommt die Gruppe "Brings" aus Köln.

Am späten Sonntagabend gab es am Grünen See ein Feuerwerk, das sinnbildlich für diese Zelt Zeit stand: bunt, vielfältig, mit vielen Knallern. Bei bestem Wetter lockte ein Programm für die ganze Familie, für Groß und Klein, nach Ratingen West. Heiner van Schwamen, der zusammen mit Bruno Schmitz dieses Festival zum Leben erweckt hat, denkt noch lange nicht ans Aufhören.