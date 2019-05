Europawahl : Wichtige Fragen zur Stimmabgabe

Deutlich mehr Menschen haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben.

Wer ist zur Wahl aufgerufen? In Hilden 42.901 Wahlberechtigte. Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren haben am Ende 54,3 Prozent ihre Stimme abgegeben – was zu den 41,2 Prozent aus dem Jahr 2009 eine deutliche Steigerung war. Rund 9000 Hildener haben Briefwahl beantragt. In Haan sind 23.738 Bürger wahlberechtigt. Rund 5000 haben Briefwahl beantragt. Die Zahl der Briefwähler ist damit in beiden Städten höher als die Anzahl der Briefwähler bei der Europawahl 2014.